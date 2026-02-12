Sınır hattında operasyon: Edirne ve Kırklareli'nde göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik operasyonlarında, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı etkili bir mücadele yürütüldü.
EDİRNE'DEKİ OPERASYONDA 8 GÖÇMEN YAKALANDI
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.