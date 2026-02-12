İSTANBUL 15°C / 11°C
Güncel

Sınır hattında operasyon: Edirne ve Kırklareli'nde göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 8, Kırklareli'nde ise 3 yabancı uyruklu kişi yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilerek gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Sınır hattında operasyon: Edirne ve Kırklareli'nde göçmenler yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik operasyonlarında, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı etkili bir mücadele yürütüldü.

EDİRNE'DEKİ OPERASYONDA 8 GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KIRKLARELİ'NDE DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT VERİLMEDİ

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

