Sınır hattında Yunanistan'dan skandal! Mehmetçiğin dikkati provokasyonun önüne geçti

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mehmetçik, 8 Haziran Perşembe günü, Edirne'nin Keşan ilçesinden Türkiye tarafına ilerleyen 40 kişilik bir grup tespit etti. bunun üzerine yaklaşan grup sınırda görevli komandolar tarafından hudut hattında engellendi.



SİLAH ZORUYLA GETİRİLDİLER



Sınıra kadar beraberlerindeki Yunan askeri olduğu değerlendirilen silahlı bir kişinin zoruyla getirildikleri anlaşılan grup, karşısında Türk Silahlı Kuvvetlerini görünce Yunanistan tarafına geri dönmek istedi. Sınırın Yunanistan tarafında yaşanan arbedede mültecileri zorla getiren silahlı şahsın en az 15-20 el havaya ateş açtığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafında gelişen olaya karşı dikkatini ve sakinliğini koruyan Mehmetçiğin müdahale etmeden olayı takip ettiğini, grubun daha sonra dağılarak Yunanistan tarafına geri döndüğünü belirtti. Bir süre sonra, olayın yaşandığı Yunanistan tarafındaki bölgeye gelen kişilerce etrafa saçılan boş mermi kovanlarının toplandığının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sınır güvenlik kameraları tarafından tespit edildiği öğrenildi.

Daha önceden Ege Denizi ve kara sınırlarımızda benzer sayısız geri itme olayına imza atan Yunanistan'ın, bu faaliyetleri artık büyük gruplar halinde ve silahlı kişiler eşliğinde yapmasının sınır hattında istenmeyen bir olay yaşanmasına sebep olabileceğini ifade eden güvenlik kaynakları, bu durumun iki ülke arasında Şubat ayından itibaren esen barışçıl rüzgarlara da zarar verebileceğini belirtti. Konuya ilişkin olarak, Uluslararası hukuka aykırı eylemlerini örtmeye çalışan Yunan basınında yer alan bir haberde, gruba Türkiye sınırı tarafından ateş açıldığı iddia edilmişti. Edinilen bilgiler olayın tam tersi şekilde geliştiğini ortaya koymuş oldu.