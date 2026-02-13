Sınır kapısında duygusal veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum

8 Aralık 2024'te Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş süreci sürüyor. Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor.

MEMLEKETİ HAMA'YA GİDİYOR

Yıllardır Türkiye'de yaşadığını belirten Heysem Deyyub, Şanlıurfa'da güzel zamanlar geçirdiğini ifade ederek, "Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Şimdi memleketim olan Suriye'nin Hama kentine gidiyorum" dedi.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Türkiye'de çalıştığını ve lise eğitiminin ardından üniversite okuduğunu belirten Muhammed Bedevi ise Suriye'nin yeniden inşasında Suriyelilere büyük görev düştüğünü söyledi. Bedevi, "Suriye de artık savaş bitti, terörden temizlendi. Halep'e gidiyorum. Ülkemizin yeniden eski düzenine kavuşması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Herkes elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Bedevi ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorum. Herkese selam ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.