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Sınır kapısında ele geçirildi! Tam 11 tane

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 11 adet yavru maymun ele geçirildi.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Sınır kapısında ele geçirildi! Tam 11 tane
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Gümrük Muhafaza ekipleri İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak gümrük sahasına gelen yolcu otobüsüne yönelik kontrol gerçekleştirdiği esnada, aracın bagajında bulunan iki adet sepetin içerisinden sesler geldiğini fark etti. Söz konusu durumdan şüphelenerek detaylı inceleme gerçekleştiren ekipler, sepetlerin içerisinde yavru maymunların olduğunu gördü. Bulundukları yerde oldukça korkmuş oldukları anlaşılan minik yavrular, ekiplerce güvenli bir alana alınmalarının ardından vakit kaybetmeksizin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak yollardan getirilen maymunların ilk bakımları ve beslenmeleri Gümrük Muhafaza ekiplerince yapıldı.

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