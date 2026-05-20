Sınır kapısında hız pahalıya patladı: 227 bin liralık ceza kesildi

İddiaya göre sürücü, Türkiye'nin farklı noktalarında yaptığı hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerine defalarca yakalandı. Sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Borcu nedeniyle çıkış işlemleri durdurulan vatandaş, cezayı ödedikten sonra yurtdışına çıkış yapabildi. Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla anlatan sürücü, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca birçok kez hız yaptığını belirterek diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaş, "227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım" dedi.

Yetkililer, otoyol ve şehirlerarası yollarda hız ihlallerinin elektronik sistemlerle anlık tespit edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.