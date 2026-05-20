  • Sınır kapısında hız pahalıya patladı: 227 bin liralık ceza kesildi
Sınır kapısında hız pahalıya patladı: 227 bin liralık ceza kesildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen gurbetçi vatandaş, adına yazılan 227 bin TL'lik trafik cezasını görünce hayrete düştü.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 17:44
İddiaya göre sürücü, Türkiye'nin farklı noktalarında yaptığı hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerine defalarca yakalandı. Sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Borcu nedeniyle çıkış işlemleri durdurulan vatandaş, cezayı ödedikten sonra yurtdışına çıkış yapabildi. Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla anlatan sürücü, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca birçok kez hız yaptığını belirterek diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

227 BİN LİRALIK HIZ CEZASI

Vatandaş, "227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım" dedi.

Yetkililer, otoyol ve şehirlerarası yollarda hız ihlallerinin elektronik sistemlerle anlık tespit edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

