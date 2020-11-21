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Sınır kapısında kaçakçılığa fırsat verilmedi

Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 1117 kaçak cep telefonuna el konuldu. Kaçakçılıkla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:34
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı şüpheli bir minibüsü X-ray taramasına yönlendirdi.

Tabanındaki bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğa rastlanan minibüste arama yapıldı.

Aracın, sürücü ile ön ve arka yolcu koltuklarının altı ve bagaj tabanı açıldı. Burada oluşturulan gizli bölmelerde son teknoloji ürünü cep telefonları bulunduğu saptandı.

Dört gizli bölmedeki 1117 cep telefonuna el konuldu. Cep telefonları ve bunlara ait şarj cihazları ile kılıfların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Kaçakçılıkla ilgili soruşturma devam ediyor.

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