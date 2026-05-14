  • Sınır kapısında operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Sınır kapısında operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 32 kilo 480 gram uyuşturucu çok sayıda elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:30
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen tır, narkotik dedektör köpek "Bodri" de kullanılarak arandı.

Aramada 32 kilo 480 gram esrar, 1 milyon 440 bin sigara filtresi, 4 bin 800 sigara kağıdı, 20 pil, 10 bin 5 atomizer, 4 bin 34 elektronik sigara, 2 bin 690 elektronik sigara kartuşu, 20 gözlük, 212 bin 541 ilaç ve 3 bin elektronik sigara podu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

