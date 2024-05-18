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Sınır ötesinde terör örgütü PKK bitirilecek! Komandolar sahada

Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'yı bitirmek için anlaşan Türkiye ve Irak, geniş çaplı operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Komandolar aktif olarak sahada harekat alanını genişletiyor.

Yeni Şafak18 Mayıs 2024 Cumartesi 08:36 - Güncelleme:
Sınır ötesinde terör örgütü PKK bitirilecek! Komandolar sahada
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Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Dün de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 4'ü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, 3'ü ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Bölgesi'nde öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonları "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" mesajıyla duyurdu.

KOMANDOLAR SAHADA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'yı bitirmek için anlaşan Türkiye ve Irak, geniş çaplı operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Temas ve güvenlik toplantılarının ardından Irak tarafı, geçtiğimiz aylarda sınır birliklerini kuzeye konuşlandırmıştı. Komandolar aktif olarak sahada harekat alanını genişletiyor.

İNSANSIZ HELİKOPTERLER TAŞIYOR

Güvenlik güçlerine insansız helikopterler de destek veriyor. Bazı kritik bölgelere insansız helikopterlerle mühimmat ve lojistik destek sağlanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Irak'a konuşlanan bazı birliklere 200 kg faydalı yük taşıyabilen Türkiye'nin insansız helikopterleri "ALPİN" ve "Albatros" gıda ve mühimmat ikmali yaptı.

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