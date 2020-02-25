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Güncel

Uluslararası medyanın Türkiye yalanları: Sınır tanımıyorlar

Uluslararası medyanın Türkiye'de yayın yapan sitelerinin Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerin sayısı yine artıyor.

25 Şubat 2020 Salı09:24 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:24

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan 2019'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde YouTube'dan ortak Türkçe yayın yapıyor. 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonu açıklıyor. Uluslararası medyanın Türkiye ayakları yalan haberde sınır tanımıyor.

FETÖ DEMİYORLAR

'Geçinemeyenler' adlı röportaj serisinde bir foyaları daha ortaya çıktı. Siteye konuşan sözde ekonomik sıkıntıdaki Fatma Çetinkaya'nın lüks yatlarda görüntüleri çıktı. BBC Türkçe, FETÖ'yle ilgili haberlerde, "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" diyor.

'SÖMÜRGECİ' İFADESİ

Amerikan kanalı Fox'un Türkiye'deki yayın organı FOX TV'nin Ana Haber sunucusu olan Fatih Portakal, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi 'emperyalist' olmakla suçladı.

MANİPÜLASYON HABERCİLİK

İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin (ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani) yokluğu derinden üzüyor" dediği yalanını attı. (Sabah)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

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