İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6887
  • EURO
    48,9698
  • ALTIN
    5180.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinir uçlarıyla oynuyorlar! ''Minguzzi'nin katiline engelli raporu'' yalanı çürütüldü
Güncel

Sinir uçlarıyla oynuyorlar! ''Minguzzi'nin katiline engelli raporu'' yalanı çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada 'katile engelli raporu verildi' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Katillerin psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı, dolayısıyla ceza ehliyetlerini ortadan kaldıran bir durum olmadığı belirtildi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 12:57 - Güncelleme:
Sinir uçlarıyla oynuyorlar! ''Minguzzi'nin katiline engelli raporu'' yalanı çürütüldü
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merhum Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddiaların, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 7 Mayıs tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu"nun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir 'kaynaştırma raporu' olup 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.