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Sınır ve koordinatlar belirlendi! Köy başka yere taşınacak

Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü halkı baraj projesi nedeniyle taşınacak. Köyün sınır ve koordinatları belirlenen yere nakline karar verildi.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Sınır ve koordinatlar belirlendi! Köy başka yere taşınacak
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Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü halkının, baraj projesi nedeniyle başka bir yere nakledilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Narsuyu halkının, mezkur yerleşim yerinin Uluçay (Botan Çayı) Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle sınır ve koordinatları belirlenen yere nakline karar verildi.

- DİYARBAKIR'IN İKİ İLÇESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Toplu Mahallesi ile Kayapınar ilçesinin Cücük, Çölgüzeli ve Kırkpınar mahallelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

  • Narsuyu köyü
  • baraj projesi
  • taşınma kararı

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