Sınıra gelen sivillerin çilesi sınırda sürüyor

28.12.2019 04:00 - Güncelleme: 28.12.2019 04:00

Suriye'de Rusya ve Esad rejiminin İdlib›e yönelik hava saldırıları, Türkiye›nin tepkileri üzerine önceki gün durdu. Havadan ve karadan saldırılar sonucu evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına gelmek zorunla kalanların barınma ve kış çilesi sürüyor.

Kasım başından itibaren şiddeti artan bombardımanların ardından Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan siviller insani krizin pençesinde. Yerlerinden edilen ve sığınacak çadırı bile olmayan binlerce kişi barınacak bir yer arıyor. İdlib›de halihazırda kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşındaki Kerame köyü yakınlarındaki kamplar bölgesinde çadırlarda yaşayan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, soğuklar ve yağışlarla mücadele ediyor. Yeni göçlerin devam ettiği kamplardaki çadırlar, bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldı.

ÇADIR VARSA SOBA YOK

Saldırılar sonucu evini terk etmek zorunda kalarak Kerame köyüne gelen Muhammed Jellul, “Maarratünnuman ilçesi ve kırsalındaki yerleşimlerde yaşayan halk, Suriye-Türkiye sınır hattında geldi. Şu an çadırlara ihtiyacımız var. Çadır varsa soba yok. Soba varsa yakacak odun veya yakıt bulunmuyor. Sınır hattına sığınanlara çadır ve ısınacak malzemeler lazım” dedi.

Göç etmek zorunda kalan bir diğer sivil Murhaf Jeddu da sınır hattına yakın bölgeye göç edenlerin barınma merkezlerine ve çadırlara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “İnsanlar nereye gideceğini bilmiyor. Bölgedeki sivil toplum kuruluşların çabaları yetersiz kalıyor. STK’larla olacak bir iş değil. Bir an önce devletler müdahale etmeli ve saldırılar nihai bir şeklide durdurulmalı” dedi.