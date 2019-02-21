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Sınıra komando sevkiyatı devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türkiye’nin çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Reyhanlı ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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