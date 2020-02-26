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Patriotlar gelecek mi? Başkan Erdoğan: Biz teklifimizi yaptık

Azerbaycan ziyareti dönüşünde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki süreçle ilgili sınıra Patriot'ların konuşlandırılmasına ilişkin soruya, 'Ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz.' şeklinde yanıt verdi.

star.com.tr26 Şubat 2020 Çarşamba14:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Azerbaycan ziyareti dönüşü star.com.tr yazarı Sevil NURİYEVA İSMAYILOV'unda bulunduğu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaret değerlendirmesi sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, 'İdlib’e Batı'dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında.' şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi...

Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerecek. İlgili arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapacak.
Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika’nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; “Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz.” Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre'den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tabi her görüşmemiz de Patriot söz konusu oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yabancı basın ve Türkiye'deki bazı yayın kuruluşları, Türkiye'nin ABD'den Suriye sınırına Patriot konuşlandırması yönünde bir talepte bulunduğunu iddia etmişti. 

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