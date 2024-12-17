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Sınırda 1,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonu

Türkiye'ye 1,5 milyon dolar değerinde uyuşturucu sokmak isteyen 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

IHA17 Aralık 2024 Salı 10:33 - Güncelleme:
Sınırda 1,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonu
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda, arkadaşı G.G. ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye seyahat eden N.V. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobile detaylı inceleme yapıldı.

Yapılan kontrolde motor bölmesinde 5'erli paketler halinde toplam 5 kilo 830 gram kokain, bagaj bölmesinde ise yedek lastiği içerisine gizlenen 18 kilo 410 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddelerin değerinin 1,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 50 yaşındaki G.D. ve 77 yaşındaki N.V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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