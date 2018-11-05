Sınırda 50 milyon m2 mayından temizlendi

Mayınların temizlenmesi konusunda büyük aşama kat edildi. Sınırımızdaki 50 milyon m2 alan mayından arındırıldı. 214 milyon m2’lik mayınlı arazi 164 milyon m2’ye düştü. Bu arazilerde üretim yapılması için tarımsal projelere hız verildi.

Sınır güvenliği için teknolojiyi devreye sokan Türkiye, mayından temizlediği arazileri ekonomiye kazandıracak. Uygulama tarihi 2004 yılına uzanan proje ile sınır hatlarında bulunan 50 milyon 649 bin 739 m2 alan mayından arındırıldı. Çalışma sonucunda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu sınır bölgelerinde toplamda 214 milyon 732 bin 307 m2’lik alanı kapsayan mayınlı arazi toplamı, temizlik sonrasında 164 milyon 82 bin 568 m2’ye düştü.