'Sınırlarımız kevgire döndü' yalanını yayarak dünyayı etkileyen göçmen hareketliliği üzerinden algı oluşturmaya çalışanların yüzleri dahi kızarmıyor. Oysaki Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmasıyla, ileri teknoloji aygıtları kullanılarak yüzlerce km'lik sınırlarda adeta kuş uçurtulmuyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU: 52 gözetleme kulesi

IĞDIR: 54 km duvar, yol, aydınlatma kamera-termal sensör,41 elektrooptik kule

AĞRI: 81 km duvar, 25 km aydınlatma, kamera, termal sensör, 59 elektrooptik kule

VAN: 63 km duvar, 39 km yol, 103 eletrooptik kule,238 km yol yapımı ihale aşamasında

HAKKARİ: 27 km yol, 27 elektroptik sistem, 26 km yolun yapımı sürüyor

ŞIRNAK: 33 km'lik set ihale aşamasında....

SURİYE SINIRI: 837 km güvenlik duvarı, 284 termal kamera

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu sınırlarda entegre güvenlik sistemi oluşturuldu. Muhalefet başta olmak üzere küresel düşmanların yerli işbirlikçilerinin, "Sınırlarımız kevgire döndü" yalanıyla Türkiye ilgili olmayan görüntüleri servis ederek sosyal medyada yapılan algı operasyonlarının aksine sınırlarından havada ve karada alınan önlemler sayesinde kuş bile uçurtulmuyor. Sabah'ın haberine göre, Irak, İran, Suriye sınırlarından Türkiye'ye sızmaya çalışan göçmenler, kaçakçılar anında tespit edilerek gerekli müdahale yapılıyor. Sınırlar örülen duvarlar, kurulan termal kameralar, sensörler, gözetleme kuleleri, İHA'larla an be an kontrol ediliyor. Açılan yolları ile de sürekli devriye alan kontrolü gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en uzun sınırı Suriye'de bulunuyor. 877 kilometre uzunluğundaki sınırın ötesinde başarılı sınır ötesi harekatlarla Afrin, Cerablus, Azez, El- Bab, Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere 6 bölgeyi terörden arındırdı ve istikrar sağlandı. Böylece, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışanlar önlendi. Irak, İran sınırında ise kaçak girişler nerdeyse tamamen bitme noktasına geldi.

Sınır güvenliği konusunda yalan haberler, sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dikkat çeken güvenlik uzmanları," Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor. Yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor. Yalan haberler, sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli. Sınırlarımızda ileri teknolojiler kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

4 İLDE 872 GÖÇMEN YAKALANDI

İSTANBUL'DA Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde 503 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla Seydikemer'de jandarma 55 düzensiz göçmeni yakaladı. Erzincan'da ve Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurda giren 101 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 kişi İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.