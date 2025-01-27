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Sınırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 23:24 - Güncelleme:
Sınırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu operasyona ilişkin bilgi verildi.

Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyonda, yaklaşık 365 milyon lira değerindeki 870 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleriyle mücadelesini 2025'in ilk rekor yakalamasıyla aralıksız sürdürüyor."

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedildi.

  • uyuşturucu madde
  • Gümrükler Muhafaza
  • Edirne Hamzabeyli

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