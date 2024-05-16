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Sınırda ele geçirildi: Osmanlı tuğralı para basacaklardı

Taklit para yapımında kullanılan kalıplar (matris), Edirne Kapıkule sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan gümrük memurları tarafından yakalandı.

IHA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Sınırda ele geçirildi: Osmanlı tuğralı para basacaklardı
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Kaptan Andrevo sınır kapısındaki gümrük memurları, Türkiye'den giren bir tırda yapılan inceleme sırasında kaçak madeni para yapma ekipmanlarını ele geçirdi. Türk vatandaşı olan şoför, Türkiye'den Batı Avrupa'ya taşınan mallar için düzenlenen belgeleri yetkililere verdi.

SAHTE 1922 YILI PARASI VE OSMANLI TUĞRALI PARA BASILACAKTI

Taşınan kargoda alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği için tır, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı. Yapılan kontrollerde, grup malı bulunan 126 adet beyan edilen parsel arasında, dekoratif madeni para ve eski madeni para taklitlerini üretimine yönelik, beyanı yapılmamış, özel amaçlı mallar tespit edildi. 9 adet Türkçe yazılı madeni para yapımına yönelik kalıp, 10 adet metal eritmeye yönelik refrakter kap (ateşe dayanıklı), 1 adet gravür makinesi, 1 adet indüksiyon ocağı, teraziler, 30 adet halka ölçüsü ve 3 adet kalıp bulundu. Bazı kalıpların üzerine "1922 tarihli Sultan II. Abdülhamid, Mısır 20 kuruş, 1293" ifadelerinin yazıldığı görüldü. Ele geçirilen matrislerin, tedavülde olmayan antika madeni paraların kopyalarının üretimi için yapıldığı belirtildi. Beyan edilmeyen eşyalar arasında 12 adet banknot sayma makinesinin bulunduğu kutular da görüldü.

Tır şoförü ve taşıma firması hakkında soruşturma yapan gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlattı.

  • Edirne Kapıkule sınır kapısı
  • Osmanlı tuğralı para
  • matris

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