23 Şubat 2026 Pazartesi
Güncel

Sınırda büyük operasyon: 406 kilo zehir yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ile satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:06
Sınırda büyük operasyon: 406 kilo zehir yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu imalatçısından satıcısına kadar zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

