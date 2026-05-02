Sınırda ''dijital'' kaos! 10 saatlik bekleme süresi sürücüleri isyan ettirdi

10 Nisan 2026 itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat eden AB dışı vatandaşların pasaport damgalama işlemini kaldıran, yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutan yeni elektronik sistemi Entry/Exit System (EES) yoğunluğun en önemli nedenlerinden biri oldu. Sistem çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerine giriş ve çıkış yapan yolcuların pasaport bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınırken, parmak izi ve biyometrik veriler de kontrol ediliyor.

Bu işlemlerin ilk uygulama sürecinde zaman alması nedeniyle pasaport kontrol noktalarında geçişlerin yavaşladığı ifade edildi.

ARAÇ KUYRUKLARI KİLOMETRELERCE UZADI

Sınır kapısında özellikle otomobil, otobüs ve ticari araç geçişlerinde yoğunluk dikkat çekti. Bekleyen araçların oluşturduğu kuyrukların kilometrelerce uzadığı öğrenildi. Sıcak havada araçlarında beklemek zorunda kalan yolcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı aktarıldı.

GURBETÇİ SEZONU ETKİSİ

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye geliş ve dönüş hazırlıkları da sınır kapılarındaki hareketliliği artırıyor. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artabileceğini değerlendiriyor.

Özellikle hafta sonları ve resmi tatil dönemlerinde sınır kapılarında bekleme sürelerinin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Yetkililer, sınır kapılarını kullanacak sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yoğunluk bilgilerini takip etmelerini, evraklarını eksiksiz hazırlamalarını ve uzun bekleme sürelerine karşı su, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

Kapıkule ve Kapitan Andreevo hattında yoğunluğun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.