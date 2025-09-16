Sınırda güvenle eğitim alıyorlar: Genç doktor ve öğretmenlerden destek

Genç avukat, doktor ve öğretmenlerin bir araya gelerek kurdukları bir oluşum, Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikmetaş kırsal Mahallesinde okuyan öğrencilere okul malzemesi dağıttı. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek oluşumu kurduklarını söyleyen Avukat Yusuf Çurka, "Arkadaşlarımızla birlikte eğitimde eşitlik ilkesini gözeterek bir oluşum kurmayı hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda birtakım çalışmalar yaptık. Bu okullar öyle rastgele seçilmiş okullar değil. Sırayla sınır bölgesindeki bütün köylere gitmeyi hedefliyoruz. Hayırseverlerin aracılığıyla bu köylere yeterli eğitim ve teknolojik destekleri ulaştırmayı düşünüyoruz. Çocuklar gerçekten çok mutlu oldular, onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değerdi. Biz de bunu amaç edindik. Onların daha iyi şartlarda, daha mutlu bir şekilde eğitim görmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

YILLARDIR KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPIYOR

Oluşumun içerisinde yer alan Öğretmen Emine Orhanalp ise "Altı yıldır köy okullarında görev yapıyorum, buradaki atmosfer çok çok farklı. Mutlaka dezavantaj var, avantajlarımız da var ama maalesef şartlar eşit değil. Çocuklar bir sıfır daha geriden başlıyorlar. Gerek dil olarak gerek eğitim öğretimdeki hazır bulunuşları bakımından diğer çocuklardan daha geriden başlıyorlar. Bazen aile faktörü olmayabiliyor. İşte biz de bu olumsuzluklara rağmen çocukların eğitimde daha iyi bir geleceğe kavuşmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Dikmetaş İlköğretim Okulu Okul Öncesi Öğretmeni Ayşenur Şekeraslan de, "2023 yılında buraya atandım. Burası sınıra 300 metre uzaklıkta bir köy okulu. Türlü imkansızlıkların içerisinde bizler de elimizden geleni yapıyoruz ama takdir edersiniz ki burada destek sağlanmadığı sürece bir yere kadar yeterli olabiliyoruz. Bugün sizlerin sayesinde çocukların yüzü güldü, hepsinin kalemi, defteri oldu. Kitap, boya, çanta gibi her türlü desteği sağladınız" dedi.

"SINIRDA TEDİRGİNLİK YAŞAMIYORUZ"

Sınırın sıfır noktasında görev yapmanın nasıl bir his olduğunu da aktaran Şekeraslan, "Buradaki köy 2015 yılında Suriye'de yaşanan savaşlardan çok etkilenmiş ve okul kapanma noktasına gelmişti. Günümüzde bu sorunun birçok anlamda önüne geçildi. Güvenlik önlemleri sayesinde açıkçası çok tedirginlik yaşamıyoruz ama tabii ki zorluk çok fazla. İlçe merkezine 27 kilometre uzakta olması ve buranın fiziksel şartlarının ağırlığı bizler için zor. Yine de çocukların burada gerçekten eğitime ihtiyaç duyduğunu görmek, bizleri daha mutlu ve azimli kılıyor. Gayet mutluyum" diye konuştu.