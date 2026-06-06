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Sınırda kirli ticaret! 24 ilde göçmen kaçakçılarına darbe

Jandarma Genel Komutanlığı, göçmen kaçakçılarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 zanlıdan 36'sının tutuklandığını bildirdi.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Sınırda kirli ticaret! 24 ilde göçmen kaçakçılarına darbe
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Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

118 ADET ARAÇ İLE 9 BOT VE MOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motora el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye alınan tedbirlerle aralıksız devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadele azim ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

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