İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8806
  • EURO
    51,7741
  • ALTIN
    7318.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sınırda korkutan patlama: Mühimmat deposu havaya uçtu
Güncel

Sınırda korkutan patlama: Mühimmat deposu havaya uçtu

Tayland'ın kuzeydoğusunda Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Sınırda korkutan patlama: Mühimmat deposu havaya uçtu
ABONE OL

Tayland'ın Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde yerel saatle 19.30'da sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama yangına yol açtı. Yükselen alevler depoda zaman zaman büyük patlamalara neden oldu. Yangın sonrası depoda ağır hasar oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında bölge sivil trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Bomba imha ekipleri bölgeye girerek, patlamamış mühimmat ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yetkililer, patlama sonrası patlayıcı maddelerin kalıntılarının risk oluşturabileceği gerekçesiyle alanın kontrollü şekilde temizlendiğini açıkladı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yangının patlayıcıların bulunduğu mühimmat deposunda başladığı ve herhangi bir askeri operasyona bağlı olmadığı vurgulandı. Olayın kesin nedenine ilişkin net sonucun teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise yaptığı açıklamada vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, sabotaj ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ancak şu aşamada olayın nedenine dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmadığını belirtti. Suvaree, kamuoyundan resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.

  • tayland
  • sınır
  • mühimmat
  • depo
  • patlama

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.