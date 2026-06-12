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Sınırda nefes kesen operasyon! Tırdaki yükün içerisine gizlenmiş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar liranın üzerinde olan 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 08:46 - Güncelleme:
Sınırda nefes kesen operasyon! Tırdaki yükün içerisine gizlenmiş
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü "etkin ve kesintisiz" saha çalışmaları meyvesini verdi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

X-RAY VE NARKOTİK KÖPERKLERİ "İDA" İLE "ROSE" DEŞİFRE ETTİ

Ekipler tarafından yakın takibe alınan araç, detaylı kontrol için X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose'un da katılımıyla kapsamlı arama başlatıldı.

Köpeklerin tırın yasal yüküne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede; yük içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi toplamda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen zehirli maddelerin piyasa değerinin 3 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.

"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMİYOR"

Bakanlık açıklamasında, operasyonun 2026 yılının rekor seviyedeki yakalamalarından biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir.

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