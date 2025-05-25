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Sınırda tarihi yakalama! Ekipler ele geçirdi! Piyasa değeri yaklaşık 3 milyar TL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, sınırda tarihi bir yakalanma operasyonuna imza attı. Bakanlık tarafından düzenlenen operasyonda ekipler, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 3 milyar lira değerindeki uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan operasyon, son yılların en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

25 Mayıs 2025 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Sınırda tarihi yakalama! Ekipler ele geçirdi! Piyasa değeri yaklaşık 3 milyar TL
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, sınırda tarihi bir yakalanma operasyonuna imza attı. Bakanlık tarafından düzenlenen operasyonda ekipler, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 3 milyar lira değerindeki uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan operasyon, son yılların en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ayrıntılar geliyor...

  • uyuşturucu ele geçirme
  • tarihi operasyon
  • gümrükler muhafaza

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