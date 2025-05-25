Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, sınırda tarihi bir yakalanma operasyonuna imza attı. Bakanlık tarafından düzenlenen operasyonda ekipler, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 3 milyar lira değerindeki uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan operasyon, son yılların en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.
Ayrıntılar geliyor...
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerinden Tarihi Yakalama— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 25, 2025
(25.05.2025) pic.twitter.com/DsBcpcuj1t