İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1695
  • EURO
    47,9667
  • ALTIN
    4681.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sınırda teröre geçit yok

Edirne'de yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. 2025'in ilk 8 ayında sınırdan kaçmaya çalışan 243 terör örgütü üyesi yakalandı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Sınırda teröre geçit yok
ABONE OL

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 243 terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır hattından yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığını söyledi.

Terör örgütü üyeleri ve yakalama kararı olan şüphelilerin ele geçirilmesi için kent genelinde denetimlerin aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Sezer, çok sayıda suçlunun yakalandığını dile getirdi.

Tedbirlerin artarak süreceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne bir sınır şehri. Yasa dışı örgüt mensupları, Edirne'yi bir kaçış noktası olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu sene güvenlik güçleri önemli çalışmalar yaptı. 243 örgüt mensubu geride kalan 8 ayda yakalanmış durumda. Yine Alemdağ Spor Kulübü Başkanı cinayetinin zanlısı gibi çeşitli suçlardan aranan 383 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı."

Sezer, yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1009 firari hükümlünün de yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini ifade etti.

  • Edirne denetimleri
  • terör örgütü üyeleri
  • illegal geçiş engelleme

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.