Sınırda yine roket kabusu

Suriye’nin kuzeyini işgal eden PYD/YPG/PKK’lı teröristler bu bölgelerden son 4 yılda Türk karakollarını ve sivilleri hedef aldı. Teröristler, Hatay ve Kilis’te sivil yerleşim yerlerine roket ve havanlı saldırı düzenledi. PYD/YPG/PKK işgalindeki Suriye’den Türkiye’ye yönelen terör tehdidi nedeniyle önce Fırat Kalkanı ve ardından Zeytin Dalı Harekâtı gerçekleştirildi. TSK, ilk harekâtta yaklaşık 10 bin teröristi etkisiz hale getirdi. Türkiye bekası için teröristlerin yuvalandığı bataklığı yerinde kuruttu.

TEHDİT DOĞUDAN

Ancak önceki gece meydana gelen saldırılar Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarının aktif olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine atılan roket sonucu 7 yaşındaki Furkan Atan ile 9 yaşındaki Eyüp Atan’ın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye tarafından atılan roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi. Ceylanpınar’a yapılan saldırıların benzeri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları öncesinde sınır illerine yönelik terör örgütleri tarafından sıkça gerçekleştiriliyordu. Türkiye bekası için terör yuvalarını yerinde yok etmiş ve söz konusu iki operasyon ile buradan gelen saldırıları bitirmişti.

VATANDAŞ TEDİRGİN

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den atılan iki roketten birinin isabet ettiği ev sakinleri ise tedirgin. Bölge halkı Suriye’den yapılan roket ve havan saldırıları nedeniyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları öncesi yaşadığı kâbusla yine yüz yüze geldi. Roketin düştüğü Yusuf Atan’a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Olayda yaralanan ev sahibinin kuzeni Ahmet Atan, patlama sesini duyarak sokağa çıktığını belirterek, korku dolu anları anlattı. Mahalle sakinlerinden Halil Çoban ise roketin isabet ettiği eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturduğunu belirtti. Olay sırasında evinde akşam namazını kıldığını anlatan Çoban “Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi. Arkadaşların hepsi yerde yaralanmışlar. Çok büyük bir gürültüyle gelmiş damdan içeriye girmiş roket. Allah vatandaşımıza, milletimize zeval vermesin” ifadesini kullandı.