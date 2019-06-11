26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8299
  • 6,601
  • 248.518
  • 93.052
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Iğdır'dan Hakkari'ye kadar olan 200 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yüzde 75'inin tamamlandığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TOKİ Başkanı Bulut, beraberinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın, yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında şehit olan iki işçinin cenaze törenine katıldıktan sonra Gözütok Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında ailelere başsağlığı diledi.

Bulut ve Bilmez, ziyaretin ardından Kaymakamlığa geçti.

- "SINIRDAKİ GÜVENLİK DUVARINI BU YIL TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Bulut, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçini haberini dün akşam saatlerinde aldığını ve hemen Van'a geldiğini söyledi.

Böyle acıların bazen insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını ve bu yakınlaşmayı da burada çok iyi hissettiklerini dile getiren Bulut, şöyle dedi:

"Bilinmesi gereken bazı hususlar var. TOKİ olarak Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik, öncelik olan kısımlar buralar, bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelebilecek terör saldırılarını hem de gelebilecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Bu yıl itibarıyla tamamlamak istiyoruz."

Başka bir kurumla beraber sınır bölgesinde sürdürülen yol çalışmalarının olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"150 kilometreye yakınını yazın ortasına doğru, inşallah yıl sonuna kadar da tamamını bitirmiş olacağız ama bunlar öncelikli olan kısımlar. Daha sonra da problem olabilecek, terör geçişlerinin olduğu, kaçak geçişlerin olduğu noktalar da güvenlik kuvvetlerimizin, valiliklerimizin ihtiyaç duyacağı alanlarda da böyle önlemler almaya devam edeceğiz. Yine Hakkari, Van ve Ağrı bölgelerinde kalekol inşaatlarımız devam ediyor. Bunların büyük çoğunluğunu bitirdik. Bu kalekollarla birlikte bu sınır duvarları tamamlandığında burası güvenlik açısından çok önemli bir yol katetmiş olacak. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Terörü lanetliyoruz."

- "HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN AİLELERİNİN YANINDAYIZ"

"Bu işçilerimiz tıpkı bu coğrafyada çalışan güvenlik mensupları gibi çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar." diyen Bulut, "Yaptıkları bu görevler Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin birliği ve beraberliğinin teminatı oluyor. Onun için bu işçilerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle irtibat halindeyiz. Devletimiz şehit ailelerin yanında. TOKİ olarak bizler de ailelerimizin yanındayız. Bütün ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz ve kendilerine yakinen yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Bilmez de şehitlerin, millet olarak tekrar kenetlenmemize vesile olduğunu belirterek, "Cenazeye katılan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Yıldırım ve İmamoğlu´nun ortak canlı yayının tarihi ve sunucusu belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıldırım: Şu an büyük miting programımız yok

Yıldırım: Şu an büyük miting programımız yok

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

Milli Takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlığa Norveç'ten tepki

Milli Takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlığa Norveç'ten tepki

Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var
 

POPÜLER HABERLER

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

'Türklerin Objektifinden Rusya'

'Türklerin Objektifinden Rusya'

Tarihe ışık tutan konak

Tarihe ışık tutan konak

Patriot, S-400’ün alternatifi olabilir mi?

Patriot, S-400’ün alternatifi olabilir mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA