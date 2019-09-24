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Sınırı geçen Yunan askerlerinin cezası belli oldu

Edirne'de sınırı geçen Yunan askerleri hakkında hazırlanan iddianamede, iki asker için 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında "askeri yasak bölgeye girme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, askerlerin cumhuriyet savcılığına verdiği ifadelere yer verildi.

Şüphelilerden Dimitros Kouklatzis, savunmasında uzun süredir Edirne'ye sınır olan Oristiya'da da görev yaptığını ancak sınır devriyesi tecrübesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Görev yaptığı 10 yıl zarfında 2 veya 3 defa sınır devriyesine çıktığını öne süren Kouklatzis, olay günü de sınırı yanlışlıkla geçtiğini savundu.

Teğmen Aggelos Mitretodis ise olay günü kar yağışı nedeniyle zeminin karlı olduğunu bu nedenle sınır çizgisini fark edemediklerini iddia etti.

Türk askerlerinin uyarısı üzerine sınırı geçtiklerini anladıklarını ifade eden Mitretodis, suç işleme kasıtlarının bulunmadığını kaydetti.

İddianamede, şüphelilerin görev süreleri göz önüne alındığında mesleki ve askeri tecrübelerinin savunmalarıyla bağdaşmadığı, askeri teamüllerde sınır hattında bulunan birliklerde görev yapan personelin, devriye görevi ifa ettikleri alanların belirli ve değişmeyen alanlar olduğu vurgulandı.

İki Yunan askeri hakkında "askeri yasak bölgeye girme" suçundan" 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerin gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin takdir olunacak cezadan ayrı ayrı mahsubuna karar verilmesi talep edildi.

İddianame Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

OLAY

Edirne'de, 1 Mart 2018'de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği ekiplerince Pazarkule yakınlarında askeri yasak bölgede yakalanan Yunan askerler teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne süren iki asker, 14 Ağustos 2018'de yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

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