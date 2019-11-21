Sınırın fedakar öğretmenleri

Kilis’te sınır hattındaki köy okullarında çalışan öğretmenler, zaman zaman zor şartlar altında kalsalar da öğrencilerini büyük bir azimle geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Türkiye’nin farklı illerinden Kilis’e gelen anaokulu öğretmeni Fatma Duman ile sınıf öğretmenleri İlknur Karagöz ve Sibel Özay, sınır hattında fedakarca görev yapan öğretmenler arasında yer alıyor. Terör saldırılarının olduğu dönemlerde bile öğrencilerinin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gayret gösteren öğretmenler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla rahat bir nefes aldı.

KURŞUNA KARŞI MÜZİK

Gözkaya köyünde görev yapan anaokulu öğretmeni Fatma Duman “Zor günler yaşadık ama Zeytin Dalı Harekatı ile rahat bir nefes aldık” dedi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen harekat sırasında gelen sesler nedeniyle çocukların korkmamaları için dikkatlerini farklı yönlere çekmeye çalıştıklarını aktaran Duman “Çocuklar sesleri duymasın diye müzik açıp dans ettiğimiz oluyordu. Zorlu bir süreçti ama ordumuz sayesinde hepsini atlattık” diye konuştu. Suriye’nin Azez ilçesi sınırındaki Ekincik İlkokulu’nda görev yapan Sınıf öğretmeni İlknur Karagöz de “Okulumuzu öğrencilerimle güzelleştirdik. Evimiz gibi kıymet verdik” dedi.Öğrencilerinin askerlere yazdıkları mektupları kendi elleriyle götürdüğünü aktaran Sibel Özay ise harekatta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç adına okulda bir kütüphane kurduklarını söyledi.