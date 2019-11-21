19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7046
  • 6,3252
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sınırın fedakar öğretmenleri

Suriye sınır hattında görev yapan öğretmenler, terör saldırılarının olduğu dönemde bile öğrencileri için cansiperane çalışma ortaya koydu. Anaokulu öğretmeni Fatma Duman “Zor günler yaşadık ama Zeytin Dalı Harekatı ile rahat bir nefes aldık” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kilis’te sınır hattındaki köy okullarında çalışan öğretmenler, zaman zaman zor şartlar altında kalsalar da öğrencilerini büyük bir azimle geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Türkiye’nin farklı illerinden Kilis’e gelen anaokulu öğretmeni Fatma Duman ile sınıf öğretmenleri İlknur Karagöz ve Sibel Özay, sınır hattında fedakarca görev yapan öğretmenler arasında yer alıyor. Terör saldırılarının olduğu dönemlerde bile öğrencilerinin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gayret gösteren öğretmenler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla rahat bir nefes aldı.  

KURŞUNA KARŞI MÜZİK

Gözkaya köyünde görev yapan anaokulu öğretmeni Fatma Duman “Zor günler yaşadık ama Zeytin Dalı Harekatı ile rahat bir nefes aldık” dedi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen harekat sırasında gelen sesler nedeniyle çocukların korkmamaları için dikkatlerini farklı yönlere çekmeye çalıştıklarını aktaran Duman “Çocuklar sesleri duymasın diye müzik açıp dans ettiğimiz oluyordu. Zorlu bir süreçti ama ordumuz sayesinde hepsini atlattık” diye konuştu. Suriye’nin Azez ilçesi sınırındaki Ekincik İlkokulu’nda görev yapan Sınıf öğretmeni İlknur Karagöz de “Okulumuzu öğrencilerimle  güzelleştirdik. Evimiz gibi kıymet verdik” dedi.Öğrencilerinin askerlere yazdıkları mektupları kendi elleriyle götürdüğünü aktaran Sibel Özay ise harekatta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç adına okulda bir kütüphane kurduklarını söyledi. 

Sibel Özay öğrencileriyle fidan dikiyor.

İlknur Karagözzor şartlarda olsa eğitimi aksatmadı.

PKK´lılara tepki gösteren o cesur Fransız kadından Türkiye´ye mesaj!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alınan isimler belli oldu

Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alınan isimler belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

40 yıldır Kovboy elbiseleriyle dolaşıyor! Görenler resim çektiriyor

40 yıldır Kovboy elbiseleriyle dolaşıyor! Görenler resim çektiriyor

Kolombiya'da ışıklandırma festivali: Işık ve gölgenin dansı

Kolombiya'da ışıklandırma festivali: Işık ve gölgenin dansı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA