24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
  • Şinitzel ve makarna zehirledi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Güncel

Şinitzel ve makarna zehirledi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bursa Orhangazi'deki bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinden sonra 60 öğrenci ve personel karın ağrısı şikâyetiyle rahatsızlandı. 20 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
Şinitzel ve makarna zehirledi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinin ardından 60 öğrenci ve personelde karın ağrısı şikâyeti meydana geldi. Rahatsızlanan 20 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'ndeki ortaokulda öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda verilen şinitzel ve makarna menüsünü tüketen öğrenciler ve bazı personel kısa süre sonra karın ağrısı şikâyetiyle fenalaştı. Aynı dakikalarda okulda psikoloji dersi için bulunan bir doktorun da olayları fark etmesi üzerine durum hızla değerlendirildi.

20 ÖĞRENCİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Karın ağrısı yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personelden durumu daha ağır olan 20 öğrenci için okul yönetimi ve veliler sağlık ekiplerine haber verdi. Okula peş peşe ambulanslar sevk edilirken, rahatsızlanan öğrenciler Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi! 14 kişi hastanelik oldu

