Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz... Yarın 08.30'da Galata'dayız

Filistin'deki soykırıma 'dur' demek için yeni yılın ilk gününde yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü bu yıl üçüncü kez Gazze buluşmasına ev sahipliği yapacak. "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" temasıyla düzenlenecek Gazze eylemine spor kulüpleri de destek verecek. Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarının ardından Galata Köprüsü'nde buluşacak yüz binlerce kişi İsrail zulmünü hep bir ağızdan dünyaya anlatacak.

UYANIŞA VESİLE OLACAK

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti. Beşinci, "Bu bir etkinlik çağrısı değildir, bu şahitlik çağrısıdır. Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor. Vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu eylemle katil İsrail tekrar üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı görecek" dedi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, dünyadaki sessizliği bozmak için Galata'da buluşacaklarını belirtti. Yılmaz "Amacımız Filistin'i unutturmamak. Tüm vatandaşlarımızı Filistin'e destek, şehitlerimize rahmet için birlik olmaya davet ediyorum" dedi.

İNSANİ BİR GÖREV

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise "İsrail dünyanın kanser hücresidir. Dünyanın en büyük kanser hücresini durdurmak zorundayız" diye konuştu. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de "1 Ocak sabahı Galata'da olmak insani ve vicdani bir görevdir" diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İnsanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir" ifadelerini kullandı.