İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,97
  • EURO
    50,5836
  • ALTIN
    6000.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz... Yarın 08.30'da Galata'dayız
Güncel

Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz... Yarın 08.30'da Galata'dayız

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü bu yıl üçüncü kez 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' temasıyla Gazze buluşmasına ev sahipliği yapacak. Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarının ardından Galata Köprüsü'nde buluşacak yüz binlerce kişi İsrail zulmünü hep bir ağızdan dünyaya anlatacak.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 07:41 - Güncelleme:
Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz... Yarın 08.30'da Galata'dayız
ABONE OL

Filistin'deki soykırıma 'dur' demek için yeni yılın ilk gününde yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü bu yıl üçüncü kez Gazze buluşmasına ev sahipliği yapacak. "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" temasıyla düzenlenecek Gazze eylemine spor kulüpleri de destek verecek. Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarının ardından Galata Köprüsü'nde buluşacak yüz binlerce kişi İsrail zulmünü hep bir ağızdan dünyaya anlatacak.

UYANIŞA VESİLE OLACAK

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti. Beşinci, "Bu bir etkinlik çağrısı değildir, bu şahitlik çağrısıdır. Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor. Vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu eylemle katil İsrail tekrar üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı görecek" dedi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, dünyadaki sessizliği bozmak için Galata'da buluşacaklarını belirtti. Yılmaz "Amacımız Filistin'i unutturmamak. Tüm vatandaşlarımızı Filistin'e destek, şehitlerimize rahmet için birlik olmaya davet ediyorum" dedi.

İNSANİ BİR GÖREV

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise "İsrail dünyanın kanser hücresidir. Dünyanın en büyük kanser hücresini durdurmak zorundayız" diye konuştu. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de "1 Ocak sabahı Galata'da olmak insani ve vicdani bir görevdir" diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İnsanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.