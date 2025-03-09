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Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve şans oyunları dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.

AA9 Mart 2025 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubelerinin çalışmaları sonucu Sinop merkezli İstanbul, Sakarya ve Ordu'da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda telefon, bilgisayar, banka kartı ile GSM kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin, ofis olarak kullandıkları adreslerde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, "panel" ve "sayfa" olarak tabir ettikleri sistemleri kullanarak bahis oynanmasını sağladıkları ve haksız kazançlarını suçta kullandıkları banka hesapları aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Zanlıların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucu 9,9 milyar liralık işlem hacminin olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

  • Sinop
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