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Sinop Valisi Karaömeroğlu, kazada yaralandı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu makam aracı aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:35
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Vali Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

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