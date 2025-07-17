Sinop'ta bazı sahillerde denize girilmesi yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla yarın kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."