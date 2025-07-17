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  • Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren ikinci genç de hayatını kaybetti
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Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren ikinci genç de hayatını kaybetti

Sinop'ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki gençten biri daha yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası bir gencin hayatını kaybettiği, diğerinin ise tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren ikinci genç de hayatını kaybetti
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13 Temmuz'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinden tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde serinlemek için denize giren Polat Can Uçar (20) ve Samet Keten (18), bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Samet Keten'i denizden çıkartarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat Can Uçar ise yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Samet Keten Ankara'ya sevk edildi. 18 yaşındaki Keten, yaklaşık 5 gündür süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Acı haber, memleketi Tosya'da ikinci kez büyük üzüntüye yol açtı.

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