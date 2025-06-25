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Sinop'ta denize ve dereye girmek yasaklandı

Sinop'ta, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla bazı bölgelerde suya girmek yasaklandı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Sinop'ta denize ve dereye girmek yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde boğulma vakalarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, kentin bazı sahilleri ile gölet ve çaylarında suya girmenin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması amacıyla, kent iskelesi, merkez balıkçı barınağı, Demirciköy balıkçı barınağı, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, Kabalı, Bektaşağa ve Çobanlar göletleri, Sırakaraağaçlar ve Haznedaroğlu derelerinin denizle birleştiği sahiller ile Kabalı çayında suya girilmesi ve yüzülmesi yasaklanmıştır."

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