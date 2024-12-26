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  • Sinop'ta feci kaza! Tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Sinop'ta feci kaza! Tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop'ta, tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Sinop'ta feci kaza! Tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Hakan S'nin kullandığı 57 AT 703 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli içinde kontrolden çıkarak duraklama cebinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerce araçtan çıkarılan Hakan S'nin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakan S'nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan tünel ise aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

  • tünel kaza
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