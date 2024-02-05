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Sinop'ta fırtına uyarısının yapılmasıyla yük gemileri doğal limanda beklemeye başladı

Karadeniz'de, Meteoroloji'nin fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Sinop'ta fırtına uyarısının yapılmasıyla yük gemileri doğal limanda beklemeye başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Karadeniz'in doğusunda Kastamonu Samsun arası rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde esmesi, fırtınanın saatteki hızının ise 75 kilometreye çıkması bekleniyor.

Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denize açılmayarak iç limanda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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