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Sinop’ta kargo kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Sinop’ta kargo kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Gerze-Boyabat yolu Tarihi Dere Cuma Camisi mevkisi Tıngır köyü altında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Yıldırım’ın (35) kullandığı 05 LD 319 kargo kamyonu ile Muhammed Kadiroğlu (22) idaresindeki 39 NJ 194 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Muhammed Kadiroğlu ile otomobilde bulunan Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan Filiz Polat (21) olay yerinde hayatlarını kaybetti, kamyon sürücüsü Seyfi Yıldırım da ağır yaralandı. Yıldırım, Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Meydana gelen kaza sonrasında jandarma, bölge trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bulunurken yol güvenlik ekipleri tarafından uzun süre trafiğe kapatıldı.
 
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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