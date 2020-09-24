Sinop'ta koronavirüs karantinasını ihlal eden 15 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:02

Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, testleri pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edilen 15 kişi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentteki yurtlarda hazırlanan odalara yerleştirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada da kentte koronavirüs salgınıyla mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu'nun Saraydüzü, Boyabat ve Durağan ilçelerinin kaymakamlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı, toplantıda vaka durumu ile alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi.