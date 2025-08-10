İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Sinop'ta orman yangını: 22 hektarlık alan kül oldu

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü, ilerleyen alevler nedeniyle tedbiren tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

10 Ağustos 2025 Pazar 01:28
İlçenin ormanlık alanında çıkan yangının ardından tedbiren tahliye edilen Köklen köyünün muhtarı Eyüp Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir yangınla karşılaştıklarını söyledi.

Yangının ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlatan Vural, "Köyüme sıçrama olasılığı çoktu. Sağolsun helikopterlerle köyüme gelen kısmı söndürdük. Ancak yangın devam ediyor. Devletimizin imkanları köylülerimiz, valimiz, kaymakamımız, başkanlarımız, Kızılayımız, jandarmamız herkes burada. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vural, köyün 100 hane olduğunu ifade ederek, "Erkekler burada, yangın bölgesinde çalışıyor. Kadınları Durağan'a götürdük." diye konuştu.

Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında Köklen köyü de tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğer kişiler ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

