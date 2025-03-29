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Sinop'ta otomobil bariyere çarptı: Yaralılar var

Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
Sinop'ta otomobil bariyere çarptı: Yaralılar var
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Maksut Ö. idaresindeki 03 KC 610 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki boş araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü ve eşi Kezban Ö. ile çocukları R.Ö. ve H.Ö. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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