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Sinop'ta palamut tezgahtaki yerini aldı

Sinop'ta avlanan kasalar dolusu palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Sinop'ta palamut tezgahtaki yerini aldı
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Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'de istediği palamut avını yapamayan balıkçılar, ağlarına takılan palamutlarla kıyıya döndü.

Balıkçılık kenti Sinop'ta hamsinin ardından palamut da tezgahtaki yerini aldı.

Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, Karadeniz'de palamudun bu sezon geç de olsa tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de ve dünyada yaşanan olumsuzluklardan denizcilik sektörünün de etkilendiğini belirten Kanal, bu kapsamda özellikle balıkçılık açısından yavan ve durgun bir sezon geçirildiğini aktardı.

Yirmi gün gecikmeli de olsa Karadeniz'de palamudun görünmeye başladığını belirten Kanal, "Sezonda geç gelen palamudun çok verimli ve bol olacağını zannetmiyoruz. Umarım yanılırız ve bundan sonra bol miktarda çıkar, vatandaşlarımız da palamuda doyar." dedi.

Kanal, palamudun ağırlığının 400-500 gram arasında değiştiğini ve tanesinin 70 liradan satıldığını kaydetti.

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