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Sinop'ta panik anlar: Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi

Sinop'ta park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

IHA2 Şubat 2025 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Sinop'ta panik anlar: Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi
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Sinop'ta park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Gelincik Mahallesi Pervane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir vatandaş durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin ön incelemesinde dışarıdan yanıcı bir maddenin kamyonetin içine atıldığı, bu nedenle aracın arka kısmında bulunan bazı maddelerin tutuştuğu, yangının bu nedenle çıktığı değerlendiriliyor.

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