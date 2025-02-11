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Sinop'ta toprak kayması! Kapanan yol açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:20 - Güncelleme:
Sinop'ta toprak kayması! Kapanan yol açıldı
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Bölgedeki kar yağışı nedeniyle 2 gün önce meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan Akçabük köyü yolunda, İlçe Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Toprak tahliyesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Toprak kaymasında zarar gören yüksek gerilim hattı direkleri ise YEPAŞ ekipleri tarafından onarıldı.

Köy sakini Ertan Demirtaş, AA muhabirine, toprak kaymasından dolayı herhangi bir zarara uğramadıklarını söyleyerek, "Allah devletimizden razı olsun. Yolumuz açıldı. Birkaç gündür elektriklerimiz yok. İnşallah o da kısa sürede verilir." dedi.

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