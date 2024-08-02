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Sinop'ta yangına müdahale ederken facia! İtfaiye eri hayatını kaybetti

Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını kaybetti.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Sinop'ta yangına müdahale ederken facia! İtfaiye eri hayatını kaybetti
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Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Müdahale sırasında itfaiye eri Kadir Eren Öter'in (22) arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye personelini kurtarmak için aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde, bugün saat 07.30 sıralarında itfaiye personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Öter'in cesedinin otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.

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