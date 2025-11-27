İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Sinop'ta zehir tacirlerine geçit verilmedi: 7 kişiye tutuklama
Güncel

Sinop'ta zehir tacirlerine geçit verilmedi: 7 kişiye tutuklama

Sinop'ta narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

27 Kasım 2025 Perşembe 23:16
Sinop'ta zehir tacirlerine geçit verilmedi: 7 kişiye tutuklama
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu madde naklederek satışa sundukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta ve adreslerde yapılan aramada, 936 gram uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

