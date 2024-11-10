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Sinop'ta zehir tacirlerine narkotik darbesi! Piyasa değeri 6 milyon lira

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerze ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla büyük bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Operasyon sonucu, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 40 bin 126 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

IHA10 Kasım 2024 Pazar 21:30 - Güncelleme:
Sinop'ta zehir tacirlerine narkotik darbesi! Piyasa değeri 6 milyon lira
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklederek satışa arz eden suç örgütüne yönelik Gerze ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda Ppyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 40 bin 126 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli makamlanca tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu satıcıları hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, bir bir yakalayıp Sinop'umuzun sokaklarından temizlemeye ve adalete teslim etmeye kararlıyız" denildi.

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